Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ayvat, HEM kurslarını gezdi
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Kaymakam Ayvat, HEM kurslarını gezdi

20 dakika önce

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan kursları gezdi.

Kaymakam Ayvat, HEM kurslarını gezdi, System.String[]

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan kursları gezdi.

File yapım ve bebek örme kursuna katılan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Ayvat, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceledi.

Kaymakam Ayvat, ziyarette yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yaptığı ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sunabileceklerini kaydetti.

Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Önge de kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin 30 Ağustos'ta düzenlenecek Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali'nde sergilenerek satışının yapılacağını kaydetti.

Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:50 Kaynak: AA
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