Üye Girişi
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı - Son Dakika

Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı

19.09.2021 19:13
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Alper Balcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile gaziler ve şehit yakınları ile düzenlenen yemekli programda bir araya geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Alper Balcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile gaziler ve şehit yakınları ile düzenlenen yemekli programda bir araya geldi.

Yemek öncesi gaziler ve şehit yakınlarına Doğu'da daha önce görev yaptığı yerlerde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda birlikte görev yaptığı şehit ve gazi arkadaşlarını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, anlattığı anıları ile hem duygulandırdı hem duygulandı.

'Bu gün vatan için bedel ödeyenlerin günü'

Şehit ve gazilerin vatan için can verme pahasına gözlerini kırpmadan bedel ödediklerini vurgulayan Kaymakam Balcı, "Bugün 19 Eylül gaziler günü. Bu günde bizi yalnız bırakmadınız. Devletimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu gün benim için ne ifade ediyor? Onu anlatmak istiyorum size. Bu gün vatan için bedel ödeyenlerin günü bu gün. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatan için bedel ödeyen insanlar. Şehitlerimiz canlarını veriyorlar vatan için. Sizler canınızı vermek pahasına savaşıyorsunuz vatan için, bayrak için, devlet için. Bu vebal ve sorumlulukla bende uzun zamandır devlet için görev yaptığımdan dolayı arkadaşlarımı anlatmak istedim size. Tunceli Pülümür Kaymakamıyım. Sene 2007. JOAK Üst Teğmen Özkan Görgülü Aslan durmuyor yerinde. Özkan kardeşimizin abisi de benim meslek büyüğüm. Onu daha çok seviyorum. Gökhan abimiz. Ankara'dan özel bir görevle geliyor. Ben biraz dur dinlen dedikçe Gökhan abimizin kardeşi Özkan komutanım Çiçekli Köyü Karakolu Çiçekli Köyü kırsalında 2 tane teröristi etkisiz hale getirdikten sonra 5 tane AK-47 Kaleşnikof mermisi yedi ve bir mucize oldu. Ameliyata girdi. Rabbim onu bizlere bağışladı. Özkan komutanıma minnettarım. Belki dünyada yoktur 5 tane AK-47 Kaleşnikof mermisi yiyip sağ kalabilen. Gözünü budaktan esirgemeyen vatansever bir kahraman.

Başka bir kahraman daha anlatayım sizlere. Cizre operasyonundayız. Özel Harekat Polisi Ömer Kula. Ömer Kula Ankara'da görevli. Gönüllü geliyor. Cizre'de bir askerimizi kurtarmak uğruna iki bacağını kaybetti. Ben ziyaret ettim. Ömer Kula'yı. "Vatan Sağ olsun" demekten başka bir şey demiyor. Selam olsun Özel Harekat Polisi Ömer Kula'ya.

Başka bir örnek daha vereyim. Nusaybin operasyonundayız. Beraberiz. Babamın silah arkadaşlarından yaşı biraz geçkin olan İbrahim Karpuz. Ben ona takılıyorum. "İbrahim abi yaşlandın bırak artık" diyorum. Ama o bırakmıyor. Nusaybin'de belinden mermi yedi sakat kaldı. Şu an Antalya'da. Buradan ona da selam olsun. Bende bu örnekler bitmez. Şehit ve gazi örnekleri bitmez. Onların tek derdi yanımdaki şu şanlı bayrağımızdı, devletimizdi, milletimizdi. Onların nezdinde sizlere çok teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum bizlere böyle bir devlet bıraktığı için. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var oldukça bu devlet bu millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı
Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı

19 Eylül Gaziler Günü, Balcı, Şehit, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor 19:38 Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok 19:13 Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu 18:36 Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 18:26 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti 18:23 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi 15:57 Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi 15:50 Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz         
18:29
DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi         
18:24
Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü         
18:21
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı         
15:55
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 20:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement