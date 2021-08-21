Kaymakam Balcı köylülerle bir araya geldi - Son Dakika

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, ilçeye bağlı köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hane ziyaretleri kapsamında sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bu kapsamda ilçeye bağlı Delihasan köyüne gitti. Burada köylüler tarafından karşılan balcı köylülerle sohbet edip köy hakkındaki sorunları dinledi.

Köy muhtarı Aydın Yardımcı'dan köyün eksiklikleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan Kaymakam Balcı, çocuklar ile sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.Gösterilen misafirperverlikten dolayı vatandaşlara ve köy muhtarı Aydın Yardımcı' ya teşekkür ederek köyden ayrıldı - AĞRI