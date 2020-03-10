Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi, System.String[]

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Nusaybin Belediyesinde gerçekleştirilen toplantı Kaymakam Balıkçılar'ın konuşmasıyla başladı.

Muhtarlara büyük önem verdiklerini kaydeden Balıkçılar, ilçedeki sorunları ve ihtiyaçları muhtarlarla belirleyerek, birlikte çözüm ürettiklerini söyledi.

Daha sonra muhtarlar görüş ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıya, MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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