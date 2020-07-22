Kaymakam Balkanlıoğlu'na veda yemeği - Son Dakika

Tomarza Belediyesince, ilçede görev süresini tamamlayarak tayini çıkan Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu'na veda yemeği verildi.

Tomarza'da yaklaşık 2 yıldır görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Yozgat'ın Aydıncık ilçesine atanan Balkanlıoğlu onuruna Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından veda yemeği verildi.

Şahin, "Kaymakamımızla 2 yıldır koordineli bir şekilde ilçemize hizmet verdik. Kendilerine sizlerin de huzurunda çok teşekkür ediyorum. İlçemizde başarılı çalışmalara imza attı. Yeni görev yerinde de başarılar diliyorum." dedi.

Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Balkanlıoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.