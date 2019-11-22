Son Dakika Haberleri: Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi - Son Dakika

Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi

6 saat önce

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi, System.String[]

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Balkanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin görev yaptığı trafik ve asayiş kontrol noktalarında, denetimleri yerinde inceledi.

Balkanlıoğlu, AA muhabirine, jandarma ve trafik ekiplerinin, olası can ve mal kaybını önlemek, tehlikeli araç kullananlara engel olmak için çalıştığını söyledi.

Balkanlıoğlu, "Ülkemizin barış ve huzuru için güvenlik görevlilerimizin gece gündüz, soğuk sıcak demeden özveri ile görevlerini icra ediyor. Kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Jandarma, Tomarza, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi
Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]