Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti

Uluslararası Jeet Kune-Do Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Aleyna Pakyürek, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar ile bir araya geldi.

Merkezi New York'ta bulunan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile birlikte düzenlenen Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası 29 Ağustos'ta Adana'da yapılmış, Bodrumlu genç Aleyna Pakyürek şampiyonada gençler kategorisinde dünya birincisi olmuştu.

10. sınıf öğrencisi Pakyürek, hocası Ahmed Vahba ile geçtiğimiz günlerde Bodrum Kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Bayar da sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA