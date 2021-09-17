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Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti - Son Dakika

Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti

17.09.2021 18:13
Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti, System.String[]

Uluslararası Jeet Kune-Do Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Aleyna Pakyürek, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar ile bir araya geldi.

Uluslararası Jeet Kune-Do Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Aleyna Pakyürek, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar ile bir araya geldi.

Merkezi New York'ta bulunan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile birlikte düzenlenen Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası 29 Ağustos'ta Adana'da yapılmış, Bodrumlu genç Aleyna Pakyürek şampiyonada gençler kategorisinde dünya birincisi olmuştu.

10. sınıf öğrencisi Pakyürek, hocası Ahmed Vahba ile geçtiğimiz günlerde Bodrum Kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Bayar da sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti

Dünya Şampiyonası, Jeet Kune Do, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti - Son Dakika Spor


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