Kaymakam Bayar, dolmuştan indirilmeye çalışılan kişiyi görüntüleyen kadınla görüştü - Son Dakika

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, dolmuş şoförünün kıyafetleri kirli diye bir yolcuyu araçtan indirilmeye çalışması olayını görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i makamında misafir etti.

Kaymakam Bayar, dolmuşta yaşananları Şeyma Şahin Eker'den dinledi. Bayar, gösterdiği cesaret için Eker'e teşekkür ederek, yaşananların tekrarının olmaması temennisinde bulundu.

Bodrum ilçesinde 6 Kasım'da bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.