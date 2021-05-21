Kaymakam Bayar ve Başkan Özen'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Kaymakam Bayar ve Başkan Özen, önceki gün yine esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verirken, esnafın sorun ve isteklerini de dinlediler. Gerçekleşen ziyaretlerde esnafa büyük önem verildiğini belirten Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar "İlçemizin kalkınmasının öncülerinden olan esnaflarımızın kalkınması hepimiz için önemlidir. Her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Onların da gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talepleri yerinde dinliyoruz" dedi.

Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli

"Toplumumuzun her kesimi ile diyalog halinde oluyor, onların fikirlerini önemsiyoruz" ifadelerinde bulunan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli.Sadece hizmetlerimizle değil, muhabbetimizle de komşularımızın, esnafımızın gönlünde yer edinebilmişsek ne mutlu bize. Biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Sapanca demektir. Onun için her zaman esnafımızla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.Kentimizi birlikte yöneteceğiz, birlikte güzelleştireceğiz. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Esnafa hayırlı işler dileyen Kaymakam Bayar ve Başkan Özen pandemi döneminde özellikle üzerinde durulması gereken maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda da bulundular.