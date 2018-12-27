Kaymakam Bayraktar, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi
14 dakika önce
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, halk toplantıları kapsamında ilçeye bağlı dört mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.
Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, halk toplantıları kapsamında ilçeye bağlı dört mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Bayraktar, çeşitli kurum amirleriyle ilçeye bağlı Işıklar, Hacılar
ve Kınık
mahallelerinde vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.
Mahallelerde halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşların sorunları ve çözüm yolları, vatandaş ve direk kurum yetkileri ile birinci ağızdan konuşuldu.
Yapılan halk toplantılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, sorunlarını ve isteklerini doğrudan Kaymakam Bayraktar'a iletmenin etkili bir çözüm olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:30 Kaynak: AA
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