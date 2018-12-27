Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bayraktar, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Kaymakam Bayraktar, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

14 dakika önce

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, halk toplantıları kapsamında ilçeye bağlı dört mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Bayraktar, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, halk toplantıları kapsamında ilçeye bağlı dört mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Bayraktar, çeşitli kurum amirleriyle ilçeye bağlı Işıklar, Hacılar ve Kınık mahallelerinde vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Mahallelerde halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşların sorunları ve çözüm yolları, vatandaş ve direk kurum yetkileri ile birinci ağızdan konuşuldu.


Yapılan halk toplantılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, sorunlarını ve isteklerini doğrudan Kaymakam Bayraktar'a iletmenin etkili bir çözüm olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:30 Kaynak: AA

Kınık, Hacılar, Oltan, Güncel
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