Kaymakam Baytak, Gemiç'in sorunlarını dinledi - Son Dakika

Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, kurum amirleriyle beraber Gemiç mahallesini ziyaret ederek sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallenin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda mahallesi sakinleri, bozuk olan Gemiç - Akin arası bağlantı yolunun onarılması, belediye otobüsü seferi, kanalizasyon ve park gibi istekleri oldu. Samimi bir havada gerçekleştirilen toplantıda Gemiç mahallesi hanımlarının hazırlamış oldukları gözlemeler ikram edildi.

Toplantıya Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Onur Hereklioğlu, Seyitgazi İlçe Emniyet Amiri Murat Kara, Seyitgazi Belediye Başkan yardımcısı Mesut Atlı, Seyitgazi Tarım İlçe Müdürü Hüseyin Özdemir ve diğer bazı kurum amirleri ile Gemiç Mahalle Muhtarı Osman Kaya katıldı. - ESKİŞEHİR