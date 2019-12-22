Kaymakam Baytak'tan yangında evini kaybeden kadına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Baytak'tan yangında evini kaybeden kadına ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Baytak'tan yangında evini kaybeden kadına ziyaret

6 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, yangında evini kaybeden 70 yaşındaki Hatice Arslangiray'ı yeni evinde ziyaret etti.

Kaymakam Baytak'tan yangında evini kaybeden kadına ziyaret, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, yangında evini kaybeden 70 yaşındaki Hatice Arslangiray'ı yeni evinde ziyaret etti.


Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, 2017 senesinde iki katlı evlerinde elektrik kontağı sebebi ile çıkan yangında evini kaybeden Hatice Arslangiray'ı yeni evinde ziyaret etti. Samimi bir havada gerçekleşen buluşmada Kaymakam Baytak, "Geçirmiş oldukları felaketten sonra Kaymakamlığımız hızla gereken yardımları sağlayarak kurumlarımızın desteği ile kısa bir sürede evlerine kavuşturduk. Süre içresinde Hamdi amcamızı kaybettik, Hatice annemizi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldık, isteklerini dinledik. Onu yalnız bırakmayacağız" dedi.


Hatice Arslangiray ise, "Allah razı olsun, devletimiz kısa sürede evimize kavuşturdu. Beyimi bu süre içinde kaybettim, yalnız kaldık sayılmayız. Kızım ve damadım bu köyde yaşıyor. Bugünümüze şükür" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Hatice Çarpar, Eskişehir, Seyitgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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