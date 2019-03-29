Kaymakam Baytok Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce okul sporları tarafından organize edilen kızlar futsal turnuvasında il birincisi olan Yeşilyurt
Kuşcu Ortaokulu kız futsal takımı, Kaymakam Muhammed Sait Baytok tarafından ödüllendirildi.
Baytok, son üç yıldır il birinciliğini kazanan kız futsal takımını ve beden eğitimi öğretmenleri Hulusi Ulaşer'i okullarında ziyaret etti.
Baytok, öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.
Bu öğrencilerin 17-21 Nisan tarihlerinde Çorum
'da yapılacak bölge finallerinde Tokat
'ı ve ilçelerini temsil edeceğini belirten Baytok, "Kız futsal takımına başarılar diliyorum. İnşallah bölge finallerinde de dereceye girerek Türkiye
finallerine katılacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.