Kaymakam Baytok Öğrencilerle Kitap Okudu

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kitap Tokat Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kitap Tokat Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.



Baytok, İmam Hatip Ortaokulunda Kitap Tokat Projesi kapsamında kitap okuma etkinliğine katıldı.



Öğrencilerle kitap okuyan Baytok, eğitime önem verdiklerini belirterek, "Valimiz Ozan Balcı tarafından Eğitim Tokat, Kitap Tokat ve Spor Tokat projeleri hayata geçirildi. Kitaplarınız geldi, size düşen görev de bol bol okuyacaksınız ve spor yapacaksınız, bu projelerin hepsi sizler için." dedi.



Kitap okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti

Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor

Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek

Son Dakika! Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi