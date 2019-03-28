Son Dakika Haberleri: Kaymakam Baytok Öğrencilerle Kitap Okudu

Kaymakam Baytok Öğrencilerle Kitap Okudu

11 dakika önce

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kitap Tokat Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Kaymakam Baytok Öğrencilerle Kitap Okudu, System.String[]
Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kitap Tokat Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Baytok, İmam Hatip Ortaokulunda Kitap Tokat Projesi kapsamında kitap okuma etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle kitap okuyan Baytok, eğitime önem verdiklerini belirterek, "Valimiz Ozan Balcı tarafından Eğitim Tokat, Kitap Tokat ve Spor Tokat projeleri hayata geçirildi. Kitaplarınız geldi, size düşen görev de bol bol okuyacaksınız ve spor yapacaksınız, bu projelerin hepsi sizler için." dedi.

Kitap okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Tokat, Güncel
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