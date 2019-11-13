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Kaymakam Baytok, öğrencilerle kitap okudu

6 saat önce

Tokat Valiliği tarafından uygulanan "Kitap Tokat" projesi kapsamında okullarda her gün bir ders saati kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Kaymakam Baytok, öğrencilerle kitap okudu, System.String[]

Tokat Valiliği tarafından uygulanan "Kitap Tokat" projesi kapsamında okullarda her gün bir ders saati kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile Çırdak İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere kitap hediye etti.

Baytok, ana sınıfında yer minderine oturarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Okumanın önemine değinen Baytok, "Okuyan insan bilgiye daha hızlı sahip olur, güvenilir kaynaklara ulaşır ve bilgileri sorgular. Okumayan insan ise ona ne denilirse körü körüne kendi bildiğinde gider. Okuma ile toplumlar geleceğe yön verirken refahlarını da yükseltir. Okumayan toplumlara baktığımızda başkalarının sömürgesi olmak durumundadırlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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