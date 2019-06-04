Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bekarlar yol trafiğini denetledi
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Kaymakam Bekarlar yol trafiğini denetledi

33 dakika önce

Gönen İlçe Kaymakamı Faruk Bekarlar ve İlçe Jandarma Komutanı Jand. Bnb. Temel Kılıç Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldılar.

Kaymakam Bekarlar yol trafiğini denetledi, System.String[]
Gönen İlçe Kaymakamı Faruk Bekarlar ve İlçe Jandarma Komutanı Jand. Bnb. Temel Kılıç Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldılar.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle yol denetim ve kontrolleri aralıksız devam ediyor. Bayramın birinci gününde Gönen İlçe Kaymakamı Faruk Bekarlar ve İlçe Jandarma Komutanı Jand. Bnb. Temel Kılıç Gönen Bandırma kara yolu 5. Km sinde uygulamaya katıldılar. Yolcularla bayramlaşarak dikkatli olmaları ve aşırı hız konusunda ikaz eden Kaymakam Bekarlar ve İlçe Jandarma komutanı Kılıç sürücüleri emniyet kemeri takma ve kurallara uyma hususunda uyarmayı ihmal etmediler. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Jandarma, Gönen, Bekarlar, Güncel
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