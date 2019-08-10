Kaymakam, belediye başkanı, başsavcı ve hükümlüler çöp topladı, turistler şaştı kaldı

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Fenerbahçe ile Kolarov ön protokol imzaladı! Vazgeçen taraf tazminat ödeyecek

ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin