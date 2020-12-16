Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi

16.12.2020 11:41
Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi, System.String[]

Her fırsatta vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya gelen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Ofis Yeraltı Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Her fırsatta vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya gelen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Ofis Yeraltı Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Yenişehir Ofis Yeraltı Çarşısı, Ekinciler Caddesi esnafı ile sabahın ilk saatlerinde bir araya gelen Kaymakam Beşikci, esnafların talep ve sorunlarını dinledi. Gelen talep ve sorunlar doğrultusunda ilgili birimlere talimatlar veren Kaymakam Beşikci, "Yenişehir ilçemizde bizler her zaman esnafımızın yanı başındayız. Sizlerin tespitleri bizler için çok önem arz etmektedir. İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımız ve esnaflarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Hepimize düşen görev salgın tamamen bitinceye kadar alınan tedbirlere riayet etmektir. İnşallah bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağız. El birliğiyle bu süreci aşacağız. Belediye olarak sürekli temizlik, dezenfektan çalışmalarımızı yapıyoruz, maske kullanımına karşı herkesi bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri içinde teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti de dile getiren Yenişehir esnafı ise pandemi sürecinde göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı Kaymakam Beşikci'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi
Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi
Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi

Ekinciler Caddesi, Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi - Son Dakika


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