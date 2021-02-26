Kaymakam Beşikci esnafla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Hintlibaba Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Yenişehir ilçesinde her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kaymakam Beşikci, ilçe esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri vatandaşlarla paylaşan Kaymakam Beşikci, "Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunarak Yenişehir ilçesi için 2021 yılı içerisinde yapılacak olan yeni planlamaları da istişare ederek, esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek, onlara destek olmak için her türlü imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kaymakam Beşikci'ye Yenişehir ilçesine kısa sürede yaptığı hizmetler ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR