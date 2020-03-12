Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Diyarbakır genelindeki bazı marketlerde fahiş fiyatta temizlik, gıda ürünlerinin yanı sıra eldiven ve maske satıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.



Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler, önceki gün fahiş fiyatta ürün satıldığı ileri sürülen marketlerde incelemelerde bulundu. Yenişehirli vatandaşlara çağrıda bulunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, değerinin çok üzerinde aldıkları ürünleri faturaları ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne başvurmalarını istedi. Kaymakam Beşikci, vatandaşlara fahiş fiyatta ürün satan iş yerlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.



"Esnafımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz"



İlçedeki bazı marketlerde fahiş fiyatta temizlik, gıda ürünlerinin yanı sıra eldiven ve maske satıldığı yönünde vatandaşlardan gelen talepler üzerine denetimleri sıklaştırdıklarının altını çizen Kaymakam Beşikci, "Bu konuda tüm esnafımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Aksi halde en ağır yaptırımlarının uygulanacağının bilinmesini isteriz. Vatandaşlarımızdan da değerinin çok üzerinde aldıkları ürünleri faturaları ile birlikte Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne başvurmalarını önemle rica ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz" dedi. - DİYARBAKIR