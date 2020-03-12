Kaymakam Beşikci: "Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Beşikci: 'Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz' - Son Dakika

Kaymakam Beşikci: "Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz"

6 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Diyarbakır genelindeki bazı marketlerde fahiş fiyatta temizlik, gıda ürünlerinin yanı sıra eldiven ve maske satıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Kaymakam Beşikci:

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Diyarbakır genelindeki bazı marketlerde fahiş fiyatta temizlik, gıda ürünlerinin yanı sıra eldiven ve maske satıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.


Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler, önceki gün fahiş fiyatta ürün satıldığı ileri sürülen marketlerde incelemelerde bulundu. Yenişehirli vatandaşlara çağrıda bulunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, değerinin çok üzerinde aldıkları ürünleri faturaları ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne başvurmalarını istedi. Kaymakam Beşikci, vatandaşlara fahiş fiyatta ürün satan iş yerlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.


"Esnafımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz"


İlçedeki bazı marketlerde fahiş fiyatta temizlik, gıda ürünlerinin yanı sıra eldiven ve maske satıldığı yönünde vatandaşlardan gelen talepler üzerine denetimleri sıklaştırdıklarının altını çizen Kaymakam Beşikci, "Bu konuda tüm esnafımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Aksi halde en ağır yaptırımlarının uygulanacağının bilinmesini isteriz. Vatandaşlarımızdan da değerinin çok üzerinde aldıkları ürünleri faturaları ile birlikte Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne başvurmalarını önemle rica ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:12 New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW
17:12 TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede
17:12 CHP'de kurultay kararını MYK verecek
17:12 İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması
17:12 Muğla'da temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:16:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Beşikci: "Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]