Kaymakam Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla iftar yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla iftar yaptı

28.04.2022 09:27
Kaymakam Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla iftar yaptı

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde ileri yaştaki vatandaşlara yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde ileri yaştaki vatandaşlara yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Beşikci, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanesindeki programda ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla iftar yaptı.

Programda konuşan Beşikci, düzenledikleri etkinlikler aracılığıyla vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazan dolayısıyla sık sık ev ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla görüştüklerini ifade eden Beşikci, "İkinci Bahar Millet Kıraathanemizde toplumun üyesi olan yaşlı bireylerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla seminerler düzenliyor, verdiğimiz sağlık ve berberlik hizmetlerimizle de yaşlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini koruyarak aktif bir yaşam sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sorunları ve istekleriyle ilgilenmek ailelerinin olduğu kadar tüm toplumun ve devletimizin ortak sorumluluklarından birisi. Bundan sonra da kıraathanemize gelen ve ilçemizde ikamet eden tüm yaşlı vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla iftar yaptı - Son Dakika


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