Kaymakam Beşikci: "Muhtarlar köprü vazifesi görmekteler" - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Murat Beşikci, muhtarların bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini halk ve devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Muhtarların, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Kaymakam Beşikci, "Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu bağlamda bizler daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde ve muhtar toplantılarında talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza kamu hizmeti sunumunda en büyük yardımcımız olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek milleti ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR