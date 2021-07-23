Son dakika gündem: Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'den şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İlçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Beşikci, yaptığı açıklamada, normal günlerde olduğu gibi bayramda da vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerin değerli ailelerinin her daim yanında olduklarını belirtti.

Beşikci, "Her daim devlet olarak onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Şehit aileleri de ziyaretinden dolayı Beşikci'ye teşekkür etti.