Kaymakam Bilici açılış törenine katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ünlü bir beyaz eşya markasının ilçede gerçekleştirdiği bayı açılış törenine katıldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Bilici'nin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Kaymakam Bilici, beyaz eşya sektörünün büyük markalarından Emirdağ'da hizmet verecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, işletme sahibine hayırlı ve bereketli kazanç diledi. - AFYONKARAHİSAR