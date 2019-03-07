Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bilici Makamını 4. Sınıf Öğrencisine Devretti

Kaymakam Bilici Makamını 4. Sınıf Öğrencisine Devretti

23 dakika önce

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, en büyük hayali büyüyünce kaymakam olmak olan ve bu hayalini çizdiği resimlere yansıtan ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Kenan Kürnek'i makamına oturttu.

Kaymakam Bilici Makamını 4. Sınıf Öğrencisine Devretti, System.String[]
Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, en büyük hayali büyüyünce kaymakam olmak olan ve bu hayalini çizdiği resimlere yansıtan ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Kenan Kürnek'i makamına oturttu.

Kısa süreli de olsa hayalini gerçekleştirme fırsatı yakalayan Kenan Kürnek, hayallerini süsleyen kaymakamlık mesleği ile ilgili düşüncelerini resim defterine çizdiği resimleriyle Kaymakam Bilici'ye aktardı. Kürnek, "Kaymakam amca 2 defa okulumuzu ziyaret etti ve okulumuzun ihtiyaçlarını karşıladı. Okul ziyaretinde sınıfımızı da gezdi ve bizimle çok ilgilendi. Ben de köyümüze ve insanlara yardımcı olmak ile ülkeme hizmet etmek için okuyup kaymakam olacağımı söyledim. Bu hayalimi duyan kaymakamımız beni makamına davet etti. Hayallerimi gerçekleştirmiş gibiyim. Çok mutluyum" dedi.

Hayal etmenin başarmanın yarısı olduğunu ifade eden Kaymakam Bilici, planlı, programlı ve azimle çalışılarak hedeflere ulaşılabileceğini söyledi. Kaymakam Bilici Kenan Kürnek gibi azimli ve gelecek hayali olan çok sayıda çocukların olduğunu bu çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri için gereken desteği vereceklerini sözlerine ekledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:47 Kaynak: İHA

Osman Bilici, Kozluk, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Vatandaşın Döviz Birikimi Tarihi Zirveye Yaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bilici Makamını 4. Sınıf Öğrencisine Devretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]