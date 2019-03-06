Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bilici Teiaş Trafo Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Bilici Teiaş Trafo Merkezinde İncelemelerde Bulundu

6 dakika önce

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, TEİAŞ trafo merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bilici Teiaş Trafo Merkezinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, TEİAŞ trafo merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bilici, önümüzdeki mayıs ayında hizmete girecek olan Kozluk TEİAŞ trafo merkezini gezerek incelemelerde bulundu. Son teknolojinin kullanılarak enerji iletim hatları ile birlikte 20 milyon liraya mal olan trafo merkezi ile ilgili görevli elektrik ve elektronik mühendisi Orhan Yürük ve inşaat mühendisi Mehmet Veysi Genç'ten bilgi alan Bilici, trafo kapasitesinin ilçe merkezi ile 69 köye yetecek kapasiteye sahip olduğunu, bu önemli yatırım sayesinde elektrik enerjisi konusunda ilçenin rahatlayacağını ve uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanmayacağını söyledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Güncel
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