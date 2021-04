Kaymakam Bilici: "Yaşlılara saygıda kusur etmeme her şeyden önce bir vefa borcudur" - Son Dakika

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yaşlılara huzurlu bir ortam sunmak, saygı ve hürmette kusur etmemenin her şeyden önce bir vefa borcu olduğunu kaydetti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ Huzurevi'nde incelemelerde bulunarak yaşlı vatandaşlar ile sohbet etti.

Yaşlıları ile tek tek ilgilenerek hatırlarını soran Kaymakam Bilici, huzurevi sakinlerine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi. Türk kültüründe yaşlıların önemli bir yeri olduğunu dile getiren Kaymakam Bilici, "Sizler bizim her daim başımızın tacısınız. Allah, sizleri başımızdan eksik etmesin. Ne mutlu bize ki, millet olarak büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Yaşlılarımıza huzurlu bir ortam sunmak, saygı ve hürmette kusur etmemek her şeyden önce bir vefa borcudur. Bizlerin büyüyüp yetişmesinde bin bir emek sarf eden anne ve babalarımız başta olmak üzere tüm yaşlılarımızın bizlerden en büyük beklentisi olan sevgi ve saygımızı her fırsatta onlara göstermek bizlerin asli görevidir" diye konuştu.

Ziyarette huzurevi sakinlerinden Mahmut ve Emsal Kır çifti, kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı Kaymakam Bilici'ye teşekkür ederek, devletin her türlü imkanları kendilerine sunduğunu söyledi.

Huzurevindeki incelemelerin ardından huzurevi sakinlerinde Mehmet Döngel'in kaleme aldığı 'Hazan Mevsimi' adlı şiir kitabını kurum Müdürü Mustafa Ertürk, Kaymakam Bilici'ye takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR