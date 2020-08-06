Kaymakam Bingöl korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığına atanan Batuhan Bingöl, korona virüs denetimlerine katıldı.

Kaymakam Batuhan Bingül, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlere katıldı.

Kaymakam Bingöl beraberinde Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve kurum müdürleri ile birlikte ilçe merkezindeki işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam Bingöl, tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN