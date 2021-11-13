Kaymakam Bingöl, sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı - Son Dakika

"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Mersin'in Mut ilçesinde, emniyet kemeri denetimi yapıldı. Mut İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, durdurulan araçların şoförleri ve yolcularıyla tek tek konuşarak, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada Kaymakam Bingöl, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ahmet Kemal Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakcılar eşlik etti. Durduran araçların şoförleri ve yolcularıyla tek tek konuşan Kaymakam Bingöl, emniyet kemerinin önemini anlattı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan Bingöl, çocuklara ve araç içerinde bulunan yolculara maske ve çikolata dağıttı.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Kaymakam Bingöl, trafikte güvenli seyretmek için emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek Bingöl, "Ağır yaralanmalı kazalarda yaralanma riskini yüzde altmış, ölüm riskini de yüzde kırk azaltıyor. İç işleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesiyle vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde seyahatlerini sağlamaları için emniyet kemerlerini takması gerekliliğini bir kez daha bugün hatırlatmış bulunuyoruz. Tüm Türkiye genelinde İçişleri Bakanımızın başlatmış olduğu bu uygulamayı yurdun her yerinde uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah ilçemizde de emniyet kemeri takma bilincini arttırmak için elimizden gelen gayreti buradaki mesai arkadaşlarımızla, kolluk personelimizle olabildiğince tatbik etmeye çalışacağız" dedi. - MERSİN