Kaymakam Böke Covid-19 İkinci Doz Aşıyı Oldu - Son Dakika

Kaymakam Böke Covid-19 İkinci Doz Aşıyı Oldu
20.03.2021 14:34
Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde Covid-19 aşısının ikinci dozunu oldu.
Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde Covid-19 aşısının ikinci dozunu oldu.
Milas Toplum Sağlığı Merkezinde ikinci doz aşıyı olan Kaymakam Böke "Tüm sağlık çalışanlarımıza, aşı ekiplerimize aşılama çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürdükleri için teşekkür ediyorum. Aşılama çalışmaları ve maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere riayet ederek bu salgından kurtulacağız. Bu vesile ile sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi." - MUĞLA
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