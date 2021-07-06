Kaymakam Böke'den balık çiftliklerinde inceleme - Son Dakika

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Türkiye'nin levrek ve çipura üretiminde önemli bir paya sahip olan Milas'taki balık çiftliklerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Milas'ta 165'i toprak 65'i açık deniz olmak üzere 230 balık çiftliği bulunurken, 2020 yılı verilerine göre üretilen 61 bin 255,5 ton levrek ve çipuradan 399 milyon 529 bin 116 dolarlık ihracat gerçekleşti. Özellikle bölge ekonomisine ve istihdamına büyük bir katkı sağlayan sektörün 2021 yılında daha fazla üretim ve ihracat yapması bekleniyor.

Bu kapsamda Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki İlçe Tarım Müdürü Ali Parlu ve müdürlük yetkilileriyle açık deniz de üretim yapan bazı tesislerde incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme gezisinde sektörle ilgili İlçe Tarım Müdürü Parlu ve müdürlük yetkililerinden bilgiler alan Milas Kaymakamı Böke, sektörün son durumunu inceleme yapılan çiftliklerde görev yapan yetkililerle de görüştü.

Milas'ta uzun yıllardan bu yana toprak havuz ve balık çiftliklerindeki balık üretiminin her geçen gün artarak devam ettiğine işaret eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke; sektörün ülke ekonomisine ve bölgedeki istihdama sağladığı katkısının çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan yapılan inceleme gezisinde Kaymakam Böke, Milas sınırlarında yer alan midye üretim tesisini de ziyaret etti. - MUĞLA