Üye Girişi
Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika

Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu

02.06.2021 00:12
Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu, System.String[]

Merhum İliç Kaymakamı Yüksel Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif programı yapıldı.

Merhum İliç Kaymakamı Yüksel Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif programı yapıldı.

23 Mayıs 2003 tarihinde seyir halindeki özel otomobilinin Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu vefat eden İliç Kaymakamı Yüksel Borazanoğlu ve eşi Neslihan Borazanoğlu için Yusuf Ziya Demir Camisinde mevlid-i şerif okutuldu.

Programa İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu
Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu
Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu

Fırat Nehri, Mayıs, İliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti         
00:21
Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi         
23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız         
23:34
YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı         
23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti         
22:42
Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti         
22:30
Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu         
21:46
İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı         
20:44
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü         
17:17
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 00:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement