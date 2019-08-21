Kaymakam Bozkurtoğlu vatandaşlarla buluştu
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Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Kayasaray ve Eskihisar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Halkapınar Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:46 Kaynak: AA
Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Kayasaray ve Eskihisar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Halkapıanar'ın dağlık mahalleri Kayasaray ve Eskihisar ziyaretlerinde, vatandaşlarla buluşan Kaymakam Bozkurtoğlu, mahalle sakinlerinin içme ve sulama suyu, köy yollarının fiziki şartları konularının yanı sıra, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini dinledi.
Vatandaşlarla çay içen Kaymakam Bozkurtoğlu son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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