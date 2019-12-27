Kaymakam Bulacak öğrencilerle ders dinledi - Son Dakika

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle ders dinledi.

İlçe Milli eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile okulu ziyaret eden Bulacak, ilk olarak okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.

Bulacak, buradaki konuşmasında, öğrenci-veli işbirliğinin eğitimde önemine vurgu yaptı.

İlçede bunun başarıldığını kaydeden Bulacak, "Ziyaret ettiğimiz okullarda bunun önemini anlatıyoruz. İnşallah bu konuda daha fazla mesafe alacağız. Bu öğrenci motivasyonu açısından da son derece önemli bir uygulamadır." dedi.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Murat Bulacak, öğrencilerle bir süre ders dinleyerek onlara araştırma yapmalarını ve okumaları tavsiyesinde bulundu.