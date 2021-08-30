Kaymakam Bülent HAMİTOĞLU'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı;

Aziz Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek 30 Ağustos 1922'de elde ettiği büyük zaferin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz; ülkesini tehdit altında gördüğünde olağanüstü bir vatanseverlik ve kahramanlıkla bu tehdidi bertaraf ettiğini, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, ülkesi için çekinmeden canını siper edeceğini ve de ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş, bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev; geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanları başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.