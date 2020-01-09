Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri

6 saat önce

Eflani Kaymakamı Burak Öz, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri, System.String[]

Eflani Kaymakamı Burak Öz, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Abakolu, Başiğdir, Gökgöz, Göller ve Halkevli köylerini ziyaret eden Kaymakam Öz, vatandaşlarla sohbet ederek köy muhtarlarından bilgi aldı.

Ziyaretlerde köyde bulunan eksiklikleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Öz, yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Adnan Okudan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol ve daire amirleri katıldı.

Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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