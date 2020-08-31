Kaymakam Çakır asfaltlama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, ilçedeki KÖYDES programı kapsamındaki yol alt yapı ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Çakır, KÖYDES programı kapsamında yapılan Yarıkkuyu Köyü 1. kat asfalt çalışmalarını, Ambar ve Böğecik köyleri ile Ambar ve Kavuklar Köyleri arası yol alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çakır ayrıca, çalışmalarda görev yapan İl Özel İdare personellerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.