Kaymakam Çakır, ayçiçeği hasadına katıldı - Son Dakika

Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile ayçiçeği hasadına katıldı.

Kaymakam Evren Çakır ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, ilçeye bağlı Hüyükburun ve Karaağaç Köyleri arasında yapılan ayçiçeği hasadına katıldı. Bir süre incelemelerde bulunan Çakır ve Şahinbaş, üreticilerden yapılmakta olan işler hakkında bilgiler aldı.

Çakır ve Şahinbaş daha sonra ayçiçeği hasadı yapan bir çiftçi ile birlikte biçerdövere binerek biçime katıldılar.