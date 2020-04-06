Kaymakam Çakır, Berendi köy girişini yerinde inceledi - Son Dakika

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Kaymakam Çakır, Berendi köy girişini yerinde inceledi
6 saat önce
Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır, karantina altına alınan Berendi köyünde alınan tedbirleri inceledi.
Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır, karantina altına alınan Berendi köyünde alınan tedbirleri inceledi.
Karaman Merkeze bağlı Ayrancı İlçesi Kaymakamı Evren Çakır, 2 Nisan'da Ayrancı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararı gereği ilçeye bağlı Berendi Köyünün Kovid-19 salgını sebebiyle karantinaya alınması ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Köy girişinde görevli jandarma teşkilatından bilgi alan Kaymakam Çakır, köy muhtarından köylünün istek ve ihtiyaçlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:42 Kaynak: AA
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