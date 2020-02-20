Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı - Son Dakika

Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı

7 saat önce

Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı Enver Çakır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.

Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı Enver Çakır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.


Jandarma Genel Komutanlığı'nca hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Trafik Boyama Kitabı, ilçeye bağlı Kavaközü köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.


Dergi dağıtımına Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askeri personel katıldı.

Jandarma, Karaman, Ayrancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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