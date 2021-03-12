Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı - Son Dakika

Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı
12.03.2021 09:47
DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimler devam ederken, Cumayeri ilçesinde Kaymakam Haluk Çakmak'ta bizzat denetimlere katılarak vatandaşlara pandemide yapılması gerekenleri aktardı.
DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimler devam ederken, Cumayeri ilçesinde Kaymakam Haluk Çakmak'ta bizzat denetimlere katılarak vatandaşlara pandemide yapılması gerekenleri aktardı.
Ülke genelinde korona virüs ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallar çerçevesinde yeni normalleşme sürecine girildiği günlerde Düzce'nin Cumayeri ilçesinde de denetimler arttırıldı. Dinamik denetim modeli uygulanmaya başlanan ilçede ilçe Kaymakamı Haluk Çakmak bizzat denetimlere çıktı. İlçe protokolünün de eşlik ettiği denetimlerde farkındalık oluşturmak üzere ilçenin dört bir yanında denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında vatandaşlara pandemi de yapılması gerekenler aktarıldı. - DÜZCE
Son Dakika Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi