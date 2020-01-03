Kaymakam Çalık, Kadına şiddet suçtur - Son Dakika
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Kaymakam Çalık, Kadına şiddet suçtur

6 saat önce

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık "Kadına ve çocuğa şiddet insanlık suçudur" dedi.

Kaymakam Çalık, Kadına şiddet suçtur, System.String[]

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık "Kadına ve çocuğa şiddet insanlık suçudur" dedi.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, kadına ve çocuğa şiddetin, tacizin insanlık suçu olduğunu söyledi. Erdekli muhtarlarla bir araya gelen Çalık, bu konuda vatandaşları bilinçlendirme çabalarında bulunmalarını isterken, şunları söyledi: "Devletimiz, 2020-2021 dönemi için bu konuda uygulanacak eylem programını yeniden gözden geçiriyor. Kadına ve çocuğa şiddeti ancak insani değerlerden yoksun kişiler uygular. Bu konuda ülkemizde yaşanan dramlar sürekli artıyor. Dinimizde, 'Cennet, anaların ayakları altındadır' sözünü unutmamak gerekir. Muhtarlar olarak sizlerden, kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda duyarlılık ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları bekliyorum. Kadın ve çocuğa şiddeti önleme konusunda idari önlemler yetmez. Bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Unutmayalım ki, Türk kültüründe kadının yeri, erkeğin yanındadır" - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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