Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çalık'tan 3 Yıllık Asayiş Değerlendirmesi

Kaymakam Çalık'tan 3 Yıllık Asayiş Değerlendirmesi

1 saat önce

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçenin suç analiz raporunu paylaştı.

Kaymakam Çalık'tan 3 Yıllık Asayiş Değerlendirmesi, System.String[]
Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçenin suç analiz raporunu paylaştı. Kaymakam Çalık, yaptığı yazılı açıklamayla, ilçenin son 3 yılına ait asayiş durumunu özetledi. Asayiş olaylarında başarı gösteren 21 kişiye Başarı Belgesi verildi.

Kaymakam Çalık'ın ilçenin son 3 yılını kapsayan asayiş değerlendirmesini içeren yazılı açıklama yayınladı. Kaymakam Çalık göreve başladığı günden buyana 3 yıllık asayiş değerlendirmesi yaptı.

"Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen olaylar ele alındığında, şahsa karşı işlenen suçlarda, Kasten yaralama, tehtit, Mala karşı işlenen suçlar, hırsızlık, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında olaylarda düşüş meydana geldi. Narkotik ve uyuşturucu suçlarında da azalma tespit edildi. Çocuk suç oranlarında artış olduğu ve 2018 yılında 62 olay meydana geldiği tespiti yapıldı. Polis ve Jandarma ekipleri 2018 yılında 76 bin 372 kişiye GBT uygulaması yapıldığı ve haklarında arama kararı bulunan 191 kişi tespit edilerek adli makamlara sevk edilmiştir. 660 araç trafikten men edilmiş, alkollü araç kullanmaktan 70 kişinin ehliyetine el konularak cezai işlem uygulanmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 15 personel ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 6 personel başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

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