Kaymakam Çalık'tan çevre ve doğa uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çalık'tan çevre ve doğa uyarısı - Son Dakika

Kaymakam Çalık'tan çevre ve doğa uyarısı

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Ekrem Çalık "Doğaya, çevreye, Kapıdağ'a sahip çıkmalıyız" dedi.

Kaymakam Çalık'tan çevre ve doğa uyarısı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Ekrem Çalık "Doğaya, çevreye, Kapıdağ'a sahip çıkmalıyız" dedi.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, çevre ve doğaya sahip çıkmamız gerektiğine işaret etti. Çevre ve doğanın, gelecek kuşaklara bırakılacak çok önemli bir miras olduğunu altını çizen Çalık, "Bunun bilinci içinde hepimiz, çevre ve doğanın üzerine titreyerek korumalıyız" diye konuştu.


Çalık: "Kapıdağ'da Karaca avlayanlar var"


Allah her canlının yaşama hakkı olduğu gerçeğine paralel olarak avcılığa karşı olduğunu vurgulayan Çalık, "Nesli çok tükenen karacaların ülkemizde olduğu gibi Kapıdağ'da da yasaktır. Buna uymayan kişileri takip ediyor ve cezalandırıyoruz. Yine denizlerimizdeki balık popülasyonunu da çok iyi korumak zorundayız. Halen trol avcılığı yapılıyor. Denizin dibindeki balık yuvalarını yok eden trol avcılığı yasaktır. Marmara denizindeki balık çeşitliliğinin sürekli azaldığı gerçeğinin ışığında balıkçıların, kendi geleceklerini kaybetmemek adına bilinçli avlanmaları gerekir. Denizlerimizde yasak yollarla avlananları gerek Sahil Güvenlik ve gerekse İlçe Jandarma Komutanlığı olarak yakından takip ediyor, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda cezalandırıyoruz" şeklinde konuştu - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum
Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:47:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Çalık'tan çevre ve doğa uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]