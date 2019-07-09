Kaymakam Çalık'tan kırsal mahallelere ziyaret
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Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek'e bağlı kırsal Tatlısu, Çakıl, Çayağzı ve Ballıpınar mahallelerini ziyaret etti.
Erdek
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Kaymakamı Ekrem Çalık
, Erdek'e bağlı kırsal Tatlısu, Çakıl, Çayağzı
ve Ballıpınar mahallelerini ziyaret etti.
Ziyaret ettiği kırsal mahallelerde, muhtar ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Çalık, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu. Kaymakam Çalık, kırsal mahalle ziyaretlerinde ayrıca yeni seçilen kırsal mahalle muhtarlarına başarılı görevler temennisinde bulundu. - BALIKESİR
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