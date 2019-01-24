Kaymakam Çalık'tan Taviloğlu'na Teşekkür Belgesi
52 dakika önce
Erdek Yardımlaşma Derneğinde görev süresi dolan Müeddep Taviloğlu'na teşekkür belgesi verildi.
Erdek Yardımlaşma Derneğinde görev süresi dolan Müeddep Taviloğlu'na teşekkür belgesi verildi.
Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, çalışmalarından dolayı Müeddep Taviloğlu'na teşekkür belgesi verdi. Erdek (SYDV)'de mütevelli heyetinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Müeddep Taviloğlu'na geçmiş dönemdeki yaptıklarından ve katkılarından dolayı Kaymakam Ekrem Çalık tarafından teşekkür belgesi verildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
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