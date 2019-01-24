Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çalık'tan Taviloğlu'na Teşekkür Belgesi

Kaymakam Çalık'tan Taviloğlu'na Teşekkür Belgesi

52 dakika önce

Erdek Yardımlaşma Derneğinde görev süresi dolan Müeddep Taviloğlu'na teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Çalık'tan Taviloğlu'na Teşekkür Belgesi, System.String[]
Erdek Yardımlaşma Derneğinde görev süresi dolan Müeddep Taviloğlu'na teşekkür belgesi verildi.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, çalışmalarından dolayı Müeddep Taviloğlu'na teşekkür belgesi verdi. Erdek (SYDV)'de mütevelli heyetinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Müeddep Taviloğlu'na geçmiş dönemdeki yaptıklarından ve katkılarından dolayı Kaymakam Ekrem Çalık tarafından teşekkür belgesi verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Ekrem Çalık, Yaşam
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