Kaymakam Çalışır, berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi - Son Dakika

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek, hijyen malzemesi dağıttı.

Kaymakam Çalışır, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarının uymaları gereken sıkı kuralları olduğunu söyledi.

Faaliyetine başlayan iş yerlerine, belirlenen kurallara uyup uymadıkları konusunda denetim yaptıklarını ve bu denetimlerin süreceğini anlatan Çalışır, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki 16 erkek berber olmak üzere 5 bayan kuaförümüze kaymakamlığımızca maske, siperlik ve tulum dağıttık. Berber ve kuaförlerimize nasıl çalışmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan ilçe pandemi kurulumuzun almış olduğu kararları tebliğ ettik. Salgında, ikinci bir döneme girdik. Kurallara ne kadar uyarsak, normalleşme sürecinin aşamalarını o kadar çabuk geçeceğiz. Bu kapsamda Darendeli hemşehrilerimizden iş yerleri ve çalışanlarından kurallara uyması noktasında büyük bir hassasiyet bekliyoruz."

Çalışır, son olarak pandemi süresince kapalı olan berber ve kuaförlere, nakdi yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Berber Çağrı İnci de uzun süredir kapalı oldukları hatırlatarak, kurallara uyduklarını ve önlemlerini aldıklarını belirtti.

Öte yandan Kaymakam Malik Çalışır, küçük sanayi esnafını da ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Çalışır, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.