Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret

13 dakika önce

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir ayağını kaybeden gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'i ziyaret etti.

Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret, System.String[]

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir ayağını kaybeden gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'i ziyaret etti.

Kaymakam Çalışır, Balaban Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan gazi Özden'i ziyaret etti.

Çalışır, devlet olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Devletin kapılarının şehit ailesi ve gazilere sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Çalışır, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları, şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz, milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Gazi Özden ve ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Çalışır'a teşekkür etti.

Ziyarette Çalışır'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale eşlik etti.

Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor
Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızı, sözleriyle salondakileri ağlattı Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı

Son Dakika Haberleri
13:04 Manisa'da bir kadın evine gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
13:04 Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı - Son Dakika
13:04 VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı - Son Dakika
13:04 Eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
13:04 Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri - Son Dakika
12:00 Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
11:51 Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 13:07:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]