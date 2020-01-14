Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Son Dakika

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir ayağını kaybeden gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'i ziyaret etti.

Kaymakam Çalışır, Balaban Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan gazi Özden'i ziyaret etti.

Çalışır, devlet olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Devletin kapılarının şehit ailesi ve gazilere sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Çalışır, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları, şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz, milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Gazi Özden ve ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Çalışır'a teşekkür etti.

Ziyarette Çalışır'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale eşlik etti.