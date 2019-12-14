Kaymakam Çalışır'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, beraberindeki kurum müdürleriyle kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Ayvalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çalışır, vatandaşların ihtiyaçlarını dinlemek için mahalle ziyaretlerine başladığını dile getirdi.

Kapı kapı dolaşarak yaşlıları, hastaları, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettiklerini ifade eden Çalışır, şöyle devam etti.

"Dün Balaban Mahallemizi ziyaret ettik. Bugün de Ayvalı Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın isteklerini dinliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan müracaatları ve sorunları konuşuyoruz. Aynı zamanda incelemeler ve görüşmelerimiz sayesinde hem sorunların çözüm sürecini, hem de en iyi hizmeti verebilmeyi sağlıyoruz. Devletimizin imkanları ölçüsünde isteklerin yerine getirilmesi için notlarımızı aldık, elimizden geleni yapacağız."

Mahalle sakinleri ise Kaymakam Çalışır'a isteklerini anlattı.