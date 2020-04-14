Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı

6 saat önce

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı, System.String[]

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Kaymakam Çalışır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze pazarı, fırıncı esnafı, karantinadaki mahallede alınan tedbirleri denetleyerek, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun sahada sürdürdüğü yardım faaliyetine katıldı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Çalışır, iletişim merkezlerine gelen çağrıların kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bakıldığını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılandığını belirten Çalışır, şunları kaydetti:

"Vefa grubumuzdaki asker, polis, sağlık, imam ve kaymakamlık çalışanlarımızla birlikte gece gündüz demeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde düzenli merkezi yardım alan 730 haneye biner lira evlerinde ödeme yapıldı. PTT aracılığı ile hak sahipleri ödenen 65 yaş maaşı, engelli maaşı ve diğer merkezi düzenli yardımlar için ise 637 hak sahibine kapıda 627 bin 718 lira ödeme yaptık. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 27 emekli vatandaşımızın da 43 bin 805 lira tutarındaki aylıkları personellerimizce ilgili bankalardan alınarak evlerinde kendilerine teslim edildi. Toplamda 1394 çoğunluğu kırsalda olmak üzere vatandaşımıza bu hizmeti verdik. İhtiyaç sahibi 589 vatandaşımıza ise gıda paketlerimizi her hafta evlerine teslim etmeye devam ediyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz bugüne kadar 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladı."

Büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplere teşekkür eden Çalışır, alınan tedbirlerin titizlikle ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:54 Kaynak: AA

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